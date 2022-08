Chiny ogłaszają wspólne manewry z Rosją. "Wyślemy żołnierzy"

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Ministerstwo obrony w Pekinie ogłosiło, że chińscy żołnierze pojadą wkrótce do Rosji, by wziąć udział we wspólnych manewrach z wojskami tego kraju, a także innych państw, w tym Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu.

Zdjęcie Chińskie wojsko; zdj. ilustracyjne / AFP