We wtorek 12 kwietnia brytyjskie media obiegła informacja o tym, że Aiden Aslin - ochotnik w walkach w Ukrainie - został schwytany przez Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Brytyjski ochotnik schwytany. Wyciekły zdjęcia z aresztu

Mężczyzna walczył w obronie Mariupola, gdzie następnie miał trafić do niewoli. W wydanym przez rodzinę oświadczeniu 28-letni Aiden Aslin przekazał, że jego oddział starał się najlepiej jak tylko mógł bronić Mariupola, ale gdy skończyło im się jedzenie i amunicja, "nie miał innego wyboru, jak tylko poddać się siłom rosyjskim".

Teraz do sieci trafiły zdjęcia, na których widać Aslina po aresztowaniu. Mężczyzna ma na rękach kajdanki. Jest posiniaczony i ma opuchniętą twarz. Widać też na niej ślady po biciu.

Reklama

Aiden Aslin złapany w Mariupolu. Rodzina zabiera głos

Do mediów wyciekło nagranie z przesłuchania brytyjskiego ochotnika do walki w Ukrainie. Na zarejestrowanym fragmencie słychać m.in. jak pada pytanie o to, "czy Aslin zabijał ludzi w Mariupolu". Żołnierz odpowiedział, że "nie wie". 28-latek powiedział też Rosjanom, że nie brał udziału w żadnych bitwach.

Głos w sprawie pojmanego w Mariupolu Brytyjczyka zabrała rodzina mężczyzny. Jak podkreślił brat Aslina, boi się on, że 28-latek jest źle traktowany i zostanie przez Rosjan osądzony.

- Zadzwonił do mnie o 3 nad ranem i wspomniał, że muszą złożyć broń z powodu braku jedzenia i amunicji. To był bardzo krótki telefon, zanim zostaliśmy odcięci, ale po tonie jego głosu mogłem stwierdzić, że nie był szczęśliwy. Jako rodzina nie chcemy mówić zbyt wiele - mówił w rozmowie z "MailOnline" Nathan Wood.

- Aiden może zostać wykorzystany przez Rosjan jako narzędzie propagandy i będą się z nim afiszować. Mamy tylko nadzieję, że nie zrobią nic drastycznego - dodał 25-letni brat zatrzymanego Brytyjczyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mieszkańcy Czernihowa wracają do domów. "Nie pozostało nic innego jak patrzeć i płakać" AFP