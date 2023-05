Ataki na obwód biełgorodzki. Rosyjskie służby "znalazły" winnego

Prokremlowska agencja, powołując się na źródła w rosyjskich służbach powiadomiła, że w atakach w obwodzie biełgorodzkim wziął udział między innymi Illja Bogdanow, były rosyjski oficer, który służył w szeregach Straży Granicznej.

Obwód biełgorodzki. Rosyjskie służby "znalazły" winnego

- Istnieją powody, by twierdzić, że wśród ukraińskich dywersantów, którzy przeniknęli do obwodu biełogrodzkiego jest były rosyjski nacjonalista Illja Bogdanow. Miał on także brać udział w atakach terrorystycznych na wsie w rejonie briańskim - podaje źródło, na które powołuje się agencja TASS.

Jak dodano, Bogdanow jest poszukiwany przez służby. Znajduje się także na liście ekstremistów i terrorystów.

Bogdanow po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku zdecydował się na wsparcie ukraińskich żołnierzy. W czasie pełnoskalowej inwazji w 2022 roku, już jako obywatel Ukrainy, wszedł w szeregi armii ukraińskiej. Brał m.in. udział w walkach na przedmieściach Kijowa. W związku z doznaniem poważnych obrażeń, przeszedł dwie operacje.

Bogdanow nie ukrywa przynależności do antyputinowskiej grupy

Illja Bogdanow jest członkiem Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, a jego przynależność do antyputinowskiego ruchu nie jest sekretem.

Bogdanow zamieścił we wtorek zdjęcia i nagranie m.in. ze zniszczonego przejście granicznego między Ukrainą a Rosją. Bogdanow w środę wziął udział również w konferencji prasowej zorganizowanej przez członków Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Legionu Wolność Rosji .

Telegram

W poniedziałek na terenie obwodu biełgorodzkiego oraz miasteczka Grajworon rozpoczęły się działania grup dywersyjnych Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Legionu Wolność Rosji. Antyputinowskie grupy złożone z obywateli Rosji jeszcze przed rozpoczęciem działań przekazywały, że dążą do "wyzwolenia całego kraju" .

