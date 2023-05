Jak przekazał ten sam kanał, gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow zaapelował do mieszkańców, by nie wracali jeszcze do swoich domów po tym, jak w poniedziałek zostali ewakuowani.

Włodarz dodał, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród cywilów. Przyznał jedynie, że we wsiach, do których weszli bojownicy RKO, dwóch mężczyzn zostało rannych, lecz "do tej pory siłom bezpieczeństwa nie udało się do nich dotrzeć".

Walki w Biełgorodzie. Eksplozja w mieście, atak na budynki FSB i MSW

Gubernator obiecał ewakuować poszkodowanych "jak najszybciej". Przekazał także, że podczas ewakuacji zginęła starsza kobieta.

Z kolei kanał Biełgorod Telegram pisze o głośnej eksplozji w centrum miasta tuż przed północą, po której pojawiła się smuga dymu. Na miejsce wysłano strażaków, policjantów oraz karetki pogotowia. Agencja Unian donosi, że rosyjski propagandysta Rybar podał, iż celem ataku był nie tylko budynek FSB, ale także departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.