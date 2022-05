Zdaniem szefa administracji obwodu ługańskiego Serhija Hajdaja, rosyjskie dowództwo prawdopodobnie zrozumiało, że nie będzie w stanie zająć obwodu donieckiego, ale uważa, że ma zdolność dotarcia do granic administracyjnych obwodu ługańskiego.

Rosjanie prawdopodobnie będą traktować priorytetowo bitwę o Siewierodonieck, podejmując również pewne wysiłki na rzecz zakłócenia ukraińskich linii komunikacyjnych w obwodzie donieckim. Siły rosyjskie kontynuują starania na okrążeniu Siewierodoniecka od północy i południa, co byłoby znacznie mniejszym okrążeniem wojsk ukraińskich niż pierwotnie zakładano.

Nieudane próby przekroczenia rzeki Doniec w pobliżu Kreminnej mogą spowodować, że operacje okrążające zostaną odepchnięte dalej na wschód. Siły rosyjskie zmniejszyły również siłę natarcia na Słowiańsk od strony Iziumu.

ISW: Rosjanom prawdopodobnie brakuje siły bojowej

Amerykański Instytut Badań na Formą jest zdania, że Rosjanom prawdopodobnie brakuje siły bojowej. Zmusza to dowództwo do tworzenia improwizowanych jednostek z żołnierzy z wielu różnych formacji, w tym prywatnych firm wojskowych i separatystów. Think tank powołuje się na informację ukraińskiego Sztabu Generalnego, który poinformował, że około 2500 rosyjskich rezerwistów szkoli się w obwodach biełgorodzkim, woroneskim i rostowskim.

Jednak mało prawdopodobne, by taka liczba rezerwistów wystarczyła do uzupełnienia rosyjskich jednostek, które w niektórych rejonach straciły do 20 proc. żołnierzy.

Wojska rosyjskie prowadzą ukrytą mobilizację

Instytut Badań na Wojną na podstawie komunikatu wywiadu wojskowego Ukrainy poinformował, że siły rosyjskie prowadzą ukrytą mobilizację i tworzą jednostki z rekrutów, którzy najprawdopodobniej nie są wystarczająco przeszkoleni i nie mają motywacji do walki. Rosjanie rozmieścili również nowych poborowych z okupowanych miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim, aby podtrzymywać działania wokół Charkowa, co wynika z braku rezerw kadrowych.

Co więcej, rosyjskie prywatne firmy wojskowe mają prawdopodobnie tworzyć wspólne pododdziały z żołnierzami jednostek powietrznodesantowych. Skala udziału najemników w elitarnych jednostkach powietrznodesantowych jest zaskakująca i jest to kolejny wskaźnik, że rosyjskie siły zdolne do walki są na wyczerpaniu.

Według amerykańskich analityków Rosjanie prawdopodobnie umacniają się w okupowanych miejscowościach na południu Ukrainy. Rozpoczęto kopanie rowów i budowę betonowych umocnień w obwodach chersońskim i mikołajowskim oraz w pobliżu Melitopola w obwodzie zaporoskim.

Wojsko ukraińskie zbliża się do granicy

Jak powiadomiło Ministerstwo Obrony Ukrainy, ukraińskim żołnierzom udało zbliżyć się już do granicy z Rosją we wschodnim rejonie Charkowa. Już w ostatnich dniach siły ukraińskie informowały o wypieraniu Rosjan z tego regionu.

