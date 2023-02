"20 minut i Polski nie ma". Rosyjska propaganda o możliwym ataku

- Kilkadziesiąt strategicznych obiektów można zniszczyć w 20 minut i Polski nie ma. Nie będzie niczego innego: wody, elektryczności, baz wojskowych - powiedział w propagandowym programie Jaakow Kedmi, były agent KGB i izraelski dyplomata. Podkreślił, że po klęsce Ukrainy Stany Zjednoczone stworzą w Polsce "antyrosyjski przyczółek". Z tego względu Rosja potrzebuje baz rakietowych jak najbliżej polskiej granicy.

Zdjęcie