We wtorek premier Mateusz Morawiecki prezentował założenia Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Rząd chce walczyć z wysokimi cenami i inflacją, która w grudniu, według szybkiej analizy GUS, wyniosła 8,6 proc.

Wśród nowych rozwiązań jest między innymi okresowe (od 1 lutego na pół roku) obniżenie stawki VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Do 5 proc. zostanie obniżony VAT na żywność. Do 5 proc. ma też zostać obniżony VAT na prąd i ciepło. Rada Ministrów chce także zerowej stawki na nawozy, ale szczególne emocje budzi zapowiedź zerowego VAT-u na gaz.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek, Unia nie zgodzi się na propozycje związane z gazem. Zdaniem unijnych polityków, zerowy VAT na gaz ma być niezgodny z unijną dyrektywą VAT-owską, która zezwala na minimum 5 proc. VAT na gaz naturalny.

Kary dla Polski

Zdaniem KE, Polska wprowadzając nowe przepisy złamie unijne przepisy. W konsekwencji Komisja będzie najpierw wysyłać listy z informacją o możliwym naruszeniu prawa UE. Jeśli te nie spotkają się z "odpowiednią reakcją", to zostanie uruchomiona procedura o naruszenie prawa unijnego. Na końcu tego procesu Komisja Europejska będzie mogła skierować pozew do TSUE. Trybunał będzie mógł nałożyć kary na Polskę.

Nieoficjalnie wiadomo też, że Komisja będzie starała się prowadzić rozmowy w tej sprawie z polskim rządem. Mają to być próby nakłonienia Polski do rezygnacji z niezgodnych z unijnym prawem przepisów. W efekcie, w trakcie niezakończonych jeszcze rozmów Polska nie będzie mogła otrzymać kar, a jeżeli ostatecznie odstąpi od zerowego VAT-u na gaz, ukaranie Polski nie dojdzie do skutku.