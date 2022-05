W środę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła propozycje kolejnych sankcji wobec Rosji.

Szósty pakiet sankcji wobec Rosji

- Najpierw wymieniamy wysokich rangą oficerów wojskowych i inne osoby, które popełniły zbrodnie wojenne w Buczy. Wiemy, kim jesteście. I zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności - powiedziała szefowa KE.

Dodała, że pakiet obejmie usunięcie Sbierbanku (największego w Rosji) oraz dwóch innych z systemu SWIFT. - - W ten sposób uderzymy w banki, które spełniają najważniejszą rolę w rosyjskim systemie finansowym i pozwalają (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi na sianie zniszczenia - wyjaśniła von der Leyen.

- Po trzecie, zakazujemy korzystania z naszych fal radiowych trzem dużym rosyjskim nadawcom państwowym, którzy agresywnie wzmacniają kłamstwa i propagandę Putina - dodała von der Leyen.

- Na koniec proponujemy wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy. Postawmy sprawę jasno: to nie będzie łatwe. Ale musimy nad tym popracować. Zadbamy o to, aby w uporządkowany sposób wycofywać rosyjską ropę. Aby zmaksymalizować presję na Rosję, jednocześnie minimalizując wpływ na nasze gospodarki - powiedziała szefowa KE.

Plan odbudowy dla Ukrainy

- Proponujemy plan odbudowy dla Ukrainy po zakończeniu wywołanej przez Rosję wojny - ogłosiła von der Leyen. Opisała w nim szczegóły szóstego planu sankcji, które mają zostać nałożone przez UE na Rosję w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę.

Jak podkreśliła von der Leyen, pakiet pomocowy dla Ukrainy powinien pociągnąć za sobą ogromne inwestycje w kraju, mające na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i wprowadzenie niezbędnych reform.

- Ostatecznie utoruje on drogę dla przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej - zapewniła przewodnicząca KE.

Sankcje wobec Rosji. Media: Słowacja i Węgry na razie zwolnione z embarga

Węgry i Słowacja będą na razie zwolnione z embarga na rosyjską ropę, zaproponowanego w środę przez Komisję Europejską w ramach szóstego unijnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Kraje te będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów - informuje w środę agencja Reutera za źródłem unijnym.

W celu przekonania niechętnych do wprowadzenia embarga Węgier i Słowacji i zapobiegnięcia wetu wobec sankcji, Bruksela zaproponowała dłuższy okres na wdrożenie zakazu importu ropy dla tych dwóch krajów - wyjaśnia Reuters.

Embargo na rosyjską ropę. Okresy przejściowe dla części państw?

Wcześniej szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział, że szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji obejmie wycofanie "innych banków" rosyjskich z systemu transakcyjnego SWIFT.

- W kwestii energetyki pracujemy nad przygotowaniem propozycji, które pozwolą na ograniczenie importu energii z Rosji, w szczególności ropy - powiedział szef dyplomacji UE.

Portal Politico informował z kolei, powołując się na unijne źródła, że głównym punktem nowego pakietu sankcji będzie rezygnacja z importu rosyjskiej ropy.

Uzupełniono, że KE prawdopodobnie zaproponuje okresy przejściowe dla Węgier i Słowacji ze względu na stopień, w jakim te dwa kraje są uzależnione od rosyjskiej ropy i trudności, jakie napotykają w znalezieniu alternatywnych dostaw. KE chce oddalić w ten sposób groźbę weta ze strony Budapesztu lub Bratysławy wobec nowego pakietu sankcji - twierdzi Politico.

Borrell podkreślił, iż ma nadzieję, że UE będzie w stanie podjąć "środki w celu znacznego ograniczenia tego importu", ale potwierdził, że jak dotąd nie ma zgody ze strony wszystkich członków Wspólnoty.

- Jestem jednak przekonany, że przynajmniej w odniesieniu do importu ropy to porozumienie będzie możliwe do osiągnięcia przed następnym posiedzeniem Rady - dodał, odnosząc się do najbliższych posiedzeń Rady do Spraw Zagranicznych UE, zaplanowanych na 10 i 16 maja.