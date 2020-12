Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka jest skandaliczna, każdy kto broni pedofilii zasługuje na potępienie - powiedział w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, pytany o słowa dyrektora Radia Maryja odnoszące się do kwestii pedofilii w kościele.

W sobotę 5 grudnia w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk nazwał biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". "Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się (...); to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus" - mówił redemptorysta.

"To nie są słowa do obrony"

O wypowiedź o. Rydzyka został zapytany w poniedziałek 7 grudnia w Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - To jest skandaliczna wypowiedź i każdy kto broni pedofilii, jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci, nie tylko wobec dzieci, ale jakikolwiek przemocy, jest naprawdę osobą, która za ten czyn zasługuje na potępienie. Te słowa są nie od obrony - oświadczył Jabłoński.

Dopytywany, czy nie ma wątpliwości, że o. Rydzyk broni pedofilii, Jabłoński odpowiedział: "nie chcę wchodzić w intencje (o. Rydzyka). Jestem przekonany, że tu nie ma żadnych usprawiedliwień. Jeżeli ktoś broni tego rodzaju czynu (...), generalnie nie powinno być żadnego usprawiedliwienia, bo to jest jedno z najohydniejszych przestępstw. Nie mam co do tego, żadnych wątpliwości".

Sprawa bpa Janiaka

W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców - braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja - wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej - Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Z prośbą o reakcję na sobotnią wypowiedź dyrektora Radia Maryja zwrócił się prymas Polski i abp metropolita gnieźnieński Wojciech Polak do prowincjała Zgromadzenia Ojców Redemptorystów o. Janusza Soka, przełożonego o. Tadeusza Rydzyka.

