Matura 2021. Angielski poziom podstawowy. Arkusz CKE i rozwiązania

Dziś odbyła się matura 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Co było? Poniżej znajdziecie arkusz CKE - angielski poziom podstawowy. Następnie minuta po minucie będziemy publikować kolejne strony arkusza z przykładowymi odpowiedziami, które dla tegorocznych maturzystów proponuje nasz ekspert. Poniżej szczegóły!

Zdjęcie Matura 2021 język angielski - arkusz CKE i rozwiązania /INTERIA.PL

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zalicza się do grupy przedmiotów obowiązkowych - jako język obcy nowożytny. Żeby w tym roku zdać maturę, konieczne jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 30 proc. z trzech egzaminów: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. W trzecim przypadku największą popularnością cieszy się właśnie język angielski. Jak poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik, podczas czwartkowych egzaminów nie doszło do żadnych zakłóceń.

Matura 2021. Język angielski - arkusz CKE i odpowiedzi

Szukasz arkusza CKE i odpowiedzi z angielskiego? Jesteś w dobrym miejscu! Publikujemy tutaj arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz kolejne odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta. Będą się one pojawiać strona po stronie! Maturzyści, bądźcie z nami!



Matura 2021. ARKUSZ CKE: Język angielski - poziom podstawowy (POBIERZ TUTAJ)



Matura 2021. Język angielski - TRANSKRYPCJA (pobierz tutaj)



[TUTAJ POJAWIĄ SIĘ KOLEJNE STRONY ARKUSZA CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO]



Zdjęcie Matura 2021: Język angielski / CKE

Zdjęcie Matura 2021 z języka angielskiego





