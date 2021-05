Ekspertka: Matury 2021 nie są łatwiejsze

Matury 2021 nie są łatwiejsze – podkreśla w rozmowie z polsatnews.pl Iwona Brzózka-Złotnicka, ekspertka edukacyjna i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. - To, że materiału jest mniej, nie oznacza, że zadania, które uczniowie dostają, są łatwiejsze niż w poprzednich latach. Poziom trudności się nie zmienił – wyjaśnia. Podkreśla też, że maturzyści 2021 nie są "straconym rocznikiem".

Od 4 maja trwa sesja egzaminów maturalnych. W związku z epidemią COVID-19 i nauką zdalną, matura 2021 jest przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, jak było to w poprzednich latach. Wymagania egzaminacyjne zawierają materiał okrojony o około 20-30 proc. w stosunku do podstawy programowej.

"Zostaną z przekonaniem, że są gorsi"

Ekspertka edukacyjna i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog Iwona Brzózka-Złotnicka podkreśla, że choć materiału jest mniej, zadania na maturze 2021 wcale nie są łatwiejsze.

"Dziś funkcjonujemy w pewnej fikcji. Z jednej strony cały czas mówimy o nadrabianiu, straconym roczniku, obniżonych wymaganiach. Z drugiej właściwie nic z tym nie zrobimy. Matury odbędą się jak co roku i pójdziemy dalej. Konkretne dzieciaki zostaną z przekonanie, że są gorsze od ich starszych kolegów" - mówi.

W jej opinii, w tym roku można było zrezygnować z przeprowadzenia matury. "Można byłoby wprowadzić egzaminy na konkretne wydziały. Dzięki temu uczniowie czuliby się nieco bardziej pewnie, bo odpowiadaliby w zakresie tematycznym, który najbardziej ich interesuje. Takie decyzje musiałby zostać podjęte na początku roku. Inaczej dolalibyśmy oliwy do ognia. Uczniowie przez cały rok - a nawet etap edukacyjny - nastawiają się na pewien tym zadań, uczą różnych schematów. O takiej zmianie powinni wiedzieć znacznie wcześniej" - mówi.

Ekspertka: To nie brak wiedzy jest głównym problemem

Prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog podkreśla też, że edukacja zdalna, do której zmusiła nas pandemiczna rzeczywistość, wcale nie oznacza, że dzieci i młodzież niczego się nie nauczyli. "Uczymy się przy codziennych czynnościach czytaniu książek, oglądaniu serialni, czy filmików na YouTube. Zaryzykowałabym tezę, że część uczniów mogła zdobyć w tym czasie szeroką wiedzę ogólną" - mówi Iwona Brzózka-Złotnicka.

"To nie brak wiedzy, a problemy z izolacją będą wyzwaniem do nadrobienia" - dodaje.



Matura 2021. Niełatwy powrót na egzaminy

Dlaczego powrót do szkoły na matury dla wielu jest tak trudny? Jak wyjaśnia ekspertka edukacyjna i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, egzamin to zawsze ogromny stres.



"Tego dnia wszystko jest inaczej niż w normalnych warunkach. Zwykle pisze się je w innej sali. Pilnują nieznani wcześniej nauczyciele. Funkcjonują procedury, które trzeba wcześniej poznać. Z naszej perspektywy to czy na egzamin weźmiesz długopis z czarnym wkładem, wydaje się śmiesznym problemem. Maturzyści podchodzą do tego bardzo poważnie, boją się, że przez to ich odpowiedzi nie zostaną zaliczone. To realny stres, do którego trzeba się przyzwyczaić, obyć się z nim" - wyjaśnia Iwona Brzózka-Złotnicka w rozmowie z polsatnews.pl.

W jej opinii, realną trudnością dla tegorocznych maturzystów była nie tylko edukacja zdalna, ale także brak wsparcia rówieśników. "Gdy przypomnimy sobie, jak każdy z nas uczył się do matury, to zdamy sobie sprawę, jak ważne jest, by przeżywać to razem. Wymieniamy się obserwacjami i wnioskami. Nawet jeśli sami czegoś nie przeczytaliśmy, to w rozmowie usłyszymy o danym problemie. Łatwiej uczyć się, gdy obok jest kolega, który stoi przed takim samym wyzwaniem" - tłumaczy Iwona Brzózka-Złotnicka.

Matura 2021. Interia publikuje arkusze CKE

Matura 2021 trwa już od 4 maja. Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021 Arkusze" codzienni publikujemy arkusze maturalne wraz z proponowanymi odpowiedziami.

W środę trwa matura 2021 z biologii.





