Ważne odkrycie Polaków. Dotyczy koronawirusa i grypy

Od poniedziałku w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przeprowadzane są badania różnicujące zakażenia SARS-CoV-2 i wirusem grypy. Placówka opracowała i zgłosiła do opatentowania własny test wykrywający oba wirusy.

Zdjęcie Test na koronawirusa, zdj. ilustracyjne /David L. Ryan/The Boston Globe /Getty Images

W poniedziałek Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IGC PAN) poinformował, że jego naukowcy opracowali i zgłosili do opatentowania własny Test F-INe COST umożliwiający jednoczesne wykrywanie i różnicowanie koronawirusa oraz wirusów grypy typu A i B.

Reklama

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN prof. Michał Witt podkreślił, że opracowany test jest rzetelny i w szybki sposób umożliwia "rozróżnienie w jednej probówce", czy dany chory jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 czy wirusem grypy. - Dzięki naszemu patentowi powstało narzędzie, które potrafi szybko różnicować czynnik zakaźny obu tych chorób, które klinicznie wyglądają bardzo podobnie - zaznaczył.

Dodał, że w poniedziałek IGC PAN uruchomił pełną diagnostykę różnicową SARS-CoV-2 i wirusów grypy A i B przy użyciu opracowanego w Instytucie testu molekularnego. - Wszystkich zainteresowanych wykonaniem testu zapraszamy do naszego specjalistycznego laboratorium w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu - wskazał Witt.

Podkreślił, że placówka włączyła się do walki z koronawirusem na początku pandemii. - Dysponujemy znakomitym zapleczem aparaturowym. W naszym laboratorium 'covidowym' przebadaliśmy dotychczas ponad 20 tys. próbek, jesteśmy w pełni gotowi na rozszerzenie działalności o kolejne testy. Wychodzimy naprzeciw szczególnym potrzebom społecznym wynikającym z tej bezprecedensowej pandemicznej sytuacji - zapewnił.

"Wiele objawów zakażenia grypą jest niemal identycznych"

Kierownik Zakładu Patologii Molekularnej IGC PAN prof. Natalia Rozwadowska zapewniła, że opracowany test został zaprojektowany w taki sposób, aby bez problemu mógł być wykorzystywany przez laboratoria diagnostyczne i nie wymagał dokonywania zmian w dotychczasowej organizacji ich pracy.

- Wdrożenie naszego testu do rutynowej diagnostyki nie wiąże się z żadnym specyficznym oprogramowaniem, urządzeniami czy z dodatkowymi umiejętnościami. Wykonuje się go dokładnie tak samo, jak standardowe testy molekularne na COVID-19. To duża optymalizacja czasowa dla diagnostów, bo posługując się naszym zestawem w jednym czasie wykonują test identyfikujący i jednocześnie różnicujący dwa patogeny - podkreśliła.

Prof. Rozwadowska zaznaczyła, że szczyt zachorowań na grypę w Polsce przypada na okres od stycznia do końca marca. - Wiele objawów klinicznych zakażenia wirusem grypy jest niemal identycznych jak w przypadku infekcji koronawirusowej. Nasz test różnicuje zakażenia SARS-CoV-2 od grypy typu A i B, czyli najczęstszych odmian grypy występujących w Polsce. To istotne, ponieważ zakażenie grypą w Polsce jest bardzo prawdopodobne ze względu na niską wyszczepialność, która w naszym kraju wynosi mniej niż 5 proc. społeczeństwa - wskazała.

Naukowcy z IGC PAN w Poznaniu zaapelowali m.in. do resortów zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego o współpracę i pomoc we wdrożeniu opracowanego testu na ogólnopolską skalę.

- Nie zapominajmy, że nasz system ochrony zdrowia już teraz jest przeciążony, a lada chwila nałożą się nań, na wszystkich diagnostów, ratowników, lekarzy, pielęgniarki, kolejne wyzwania związane z zachorowaniami na grypę. Tylko dzięki współpracy będziemy mogli powiedzieć, że Polacy mają szansę zdać ten egzamin - zaznaczył prof. Witt.

"Naukowcy konkurują ze sobą"

21 grudnia Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) w Poznaniu poinformował o opracowaniu przez swoich naukowców testu wykrywającego SARS-CoV-2 i wirusy grypy typu A i B. Według zapowiedzi MediPAN-COVID+Flu ma pojawić się na rynku na początku przyszłego roku. Naukowcy Instytutu zapewnili, że wynik testu uzyskuje się po około godzinie.

Ewelina Zych-Myłek z IGC PAN podkreśliła, że naukowcy z tej placówki stworzyli swój własny test różnicujący kororonawirusa i grypę niezależnie od prac IChB PAN, a badanie nad nim rozpoczęli w czerwcu. Jak wskazała przy użyciu testu IGC PAN wyniki badania uzyskuje się w czasie od jednej do trzech godzin.

- Można powiedzieć, że tak naprawdę naukowcy konkurują ze sobą. Ale najważniejsze jest to, żeby wynalazki nie pozostawały w sferze nauki, tylko żeby można było z nich korzystać. Po to jest nauka - powiedziała.

Osoby prywatne mogą przebadać się testem IGC PAN odpłatnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Badanie kosztuje 520 zł. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia testu są dostępne na stronie Instytutu.



---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !