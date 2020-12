Polacy częściej obawiają się szczepionki przeciwko koronawirusowi, niż zarażenia się tym wirusem - wynika sondażu Kantar.

W poniedziałek Kantar udostępnił raport "Stosunek Polaków do szczepień przeciw koronawirusowi".

47 proc. ankietowanych skłania się do twierdzenia, że bardziej boją się powikłań po szczepieniu, podczas gdy 26 proc. Polaków bardziej obawia się samej choroby. 27 proc. badanych nie potrafiło określić, czy bardziej boją się choroby, czy też szczepienia.

Z badania wynika również, że zarażenia się koronawirusem częściej obawiają się m.in. kobiety, osoby najmłodsze (15-19 lat) oraz najstarsze (50 lat i więcej).

Ponad Połowa nie ufa rządzącym

W ankiecie zapytano Polaków również o zaufanie do rządu w kwestii zastosowania szczepionek przeciwko koronawirusowi. Niecała jedna trzecia Polaków (30 proc.) ufa polskiemu rządowi w tej kwestii. Jedynie 3 proc. badanych zdecydowanie ufa decyzjom rządu, natomiast 27 proc. jest skłonna im zaufać. Ponad połowa respondentów (55 proc.) nie aprobuje tego pomysłu i nie jest w stanie zaufać rządzącym. Z sondażu wynika, że co piąty Polak zdecydowanie nie ufa rządowi, natomiast jedna trzecia skłania się ku odpowiedzi negatywnej.

Największe zaufanie wobec decyzji rządu w kwestii szczepionek odnotowano wśród osób najstarszych, z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Brak zaufania wyrażały przede wszystkim osoby do 50. roku życia, osoby z wykształceniem wyższym oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050.

O badaniu

Badanie wykonano w dniach 4-9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

