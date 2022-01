Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 57 262 nowych przypadkach koronawirusa . Zmarło 271 osób z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,7 mln zakażeń, zmarło ponad 104,9 tys. osób.

Rzecznik resortu zdrowia komentując piątkowe dane zaznaczył, że cały czas spodziewane jest przekroczenie pułapu 60 tys. zakażeń w najbliższych dniach. Jak wskazał, rośnie też udział wariantu Omikron w liczbie wszystkich zakażeń.

Reklama

Omikron. Rozpoczęła się dominacja nowego wariantu

- Dzisiaj udział Omikrona w zsekwencjonowanych próbkach, tych próbek jest już 4340 z wykrytym wariantem Omikron, to jest 52 proc., biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni. Jeżeli byśmy patrzyli na to tylko przez pryzmat siedmiu ostatnich dni, to Omikron jest na poziomie 63 proc. - przekazał Andrusiewicz. Dodał, że "od wczoraj zaczyna się dominacja wariantu Omikron w Polsce".

Specjaliści zajmujący się modelowaniem pandemii nie mają wątpliwości, że w najbliższym czasie Omikron będzie odpowiadał za zdecydowaną większość zakażeń. Matematycy z UW szacują, że za około dwa tygodnie udział Omikrona wyniesie 90 proc.



Omikron jest najbardziej zakaźnym wariantem koronawirusa SARS-Cov-2.

Testy antygenowe nie wykrywają Omikrona? Rzecznik dementuje

Rzecznik zwrócił także uwagę, że "przybiera nam fala osób zgłaszających się na testy". Wskazał, że piątek jest kolejnym dniem, kiedy wykonano blisko 180 tys. testów, w tym 50 tys. antygenowych. Podkreślił, że jest też bardzo dużo zgłoszeń na testy z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - W tej chwili średnio dziennie mamy 44 tys. zleceń na testy z POZ - dodał.

- Nie ma w tej chwili żadnej informacji, by testy używane w Polsce i w Europie nie wykrywały wirusa w wersji Omikron. Prosiłbym, by nie rozpowszechniać takich informacji - zaznaczył Andrusiewicz.



Możliwe zniesienie restrykcji w Polsce?

Rzecznik był też pytany, czy rozważane jest zniesienie restrykcji związanych z pandemią, jak ostatnio w Danii oraz traktowanie COVID-19, tak jak grypy, a zwłaszcza wersji Omikron.

W odpowiedzi rzecznik MZ zwrócił uwagę, że nie tylko Dania, ale coraz więcej państw decyduje się na to, żeby przestać walczyć obostrzeniami z covidem, biorąc pod uwagę wersję Omikrona rozpowszechnioną już na całym świecie. - Przyglądamy się, czy rzeczywiście przyniesie to efekt - zapewnił.

Jednocześnie przypomniał wcześniejsze decyzje władz Singapuru, gdzie najpierw ogłoszono "przejście od doby epidemii do doby zarządzania można by rzec grypą", jednak - jak zaznaczył - Singapur "potem powrócił do obostrzeń". - Dziś jest za wcześnie, żebyśmy my podejmowali taką decyzję, że przestajemy zarządzać epidemią, a zaczynamy zarządzać zakażeniami w postaci grypy - oświadczył rzecznik resoru zdrowia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Gielerak w "Gościu Wydarzeń" o koronawirusie: Musimy uznać, że wirus będzie z nami Polsat News