Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej stwierdził, że "Omikron stał się faktem".

Praca zdalna w administracji publicznej

- Sytuacja jest dramatyczna i wymaga specjalnych kroków. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu obowiązku przejścia na pracę zdalną wszystkich pracowników administracji publicznej - przekazał.



Dodał, że w najbliższych dniach zostanie wydane rozporządzenie w tej sprawie.

Praca zdalna. Apel do pracodawców

Zaapelował do wszystkich pracodawców, by wszędzie, gdzie to możliwe przejść na pracę zdalną.



Omikron zalewa Polskę. To już co piąty przypadek



- Scenariusz, który się realizuje, jest bardzo niebezpieczny. Wymaga odpowiedzialnego podejścia i postawy, musimy wracać do ścisłego reżimu DDM. Sytuacja robi się trudna - mówił Niedzielski.