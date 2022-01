Koronawirus w Polsce. Kilka tysięcy zakażeń, kolejne zgony

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 6 422 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych dziewięciu pacjentów. Tydzień temu, 27 grudnia, odnotowano 5 029 nowych zakażeń i 38 zgonów. - To co jest najbardziej niepokojące, to fakt, że jest to trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki - komentuje minister zdrowia Adam Niedzielski.

