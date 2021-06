O planach większych obostrzeń dla podróżnych z Wielkiej Brytanii mówił we wtorek w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, tłumacząc, że "najprawdopodobniej w najbliższych dniach pojawi się bardziej restrykcyjne podejście do kierunku brytyjskiego".

- Na pewno w niedługim czasie to ogłosimy. Pojawi się to w rozporządzeniu epidemicznym. Musimy uwzględniać to, że ta mutacja może transmitować spoza granic Polski i nasze podejście do kontroli granicznej musi być bardziej restrykcyjne - stwierdził. Dodał, że rozporządzenie powinno pojawić się w tym tygodniu. - Możemy się spodziewać bardziej rygorystycznego podejścia, choćby z tej destynacji brytyjskiej - powtórzył.

Jak ustaliła Interia, według projektu zmiany rozporządzenia epidemicznego, który we wtorek powstał w resorcie zdrowia wprowadzona zostanie obowiązkowa kwarantanna dla przylatujących z Wielkiej Brytanii bez możliwości jej skrócenia zrobieniem testu w ciągu 48 godzin od przylotu. Z opublikowanego we wtorek popołudniu projektu rozporządzenia wynika, że zmiany te dotyczyć będą także Irlandii Północnej.

Obecnie kwarantanna w Polsce trwa 10 dni.

Z informacji dla podróżujących, jaką przygotował rząd, wynika, że osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 nie są kierowane na kwarantannę.





Wariant Delta w Polsce

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że dotychczas w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia wariantem Delta, a pierwszy potwierdzony przypadek wykryto półtora miesiąca temu

We wtorek po południu w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przewiduje on m.in. doprecyzowanie dotyczące zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy przez dziecko do ukończenia 12. roku życia.



Rozporządzenie wprowadzi ponadto regulację umożliwiającą zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny osób, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium RP w ciągu 24 godzin od przylotu na jej terytorium.



Ponadto Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostanie włączone do listy krajów, z których podróżujący nie będą zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny nawet po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.



Co jeszcze ulegnie zmianie?

Zgodnie z rozporządzeniem ma zostać zapewniona możliwości korzystania z usług hotelarskich - bez wliczania do limitów wynikających ze zmienianego rozporządzenia - osób biorących udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior&U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także akredytowanych dziennikarzy, osób z obsługi technicznej oraz osób wskazanych przez organizatorów tych wydarzeń



Projekt zakłada też zwiększenie limitów osób mogących brać udział w charakterze: widza lub słuchacza w działalności zespołów muzycznych; osoby, której udostępnia się basen, aquapark lub obiekt sportowy zamknięty; osoby biorącej udział w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym organizowanym na otwartym powietrzu.



Rozporządzenie ma też zapewnić możliwości udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze, co zapewnić ma w aktualnej sytuacji epidemicznej optymalne zabezpieczenie dostępności do ww. świadczeń.



Ile zakażeń w Wielkiej Brytanii?

W poniedziałek w Wielkiej Brytanii wykryto 10 633 nowych zakażeń, co jest czwartym przypadkiem w ostatnich pięciu dni, by ich liczba przekraczała 10 tys. Łączny bilans z minionego tygodnia - prawie 68,5 tys. - jest o 31,4 proc. wyższy niż w poprzednim. Stwierdzono też pięć kolejnych zgonów z powodu COVID-19.

Łączny bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 4,64 mln wykrytych zakażeń i 127 981 zmarłych. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 43,13 mln osób, a drugą - prawie 31,45 mln. Stanowi to odpowiednio 81,9 proc. oraz 59,7 proc. dorosłej populacji.

Mimo takich danych, brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w poniedziałek, że jest duże prawdopodobieństwo, że 19 lipca będzie datą końca restrykcji koronawirusowych w Anglii. Według pierwotnego planu miały one zostać zniesione właśnie wczoraj.