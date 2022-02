Adam Niedzielski: Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii

Konferencja Adama Niedzielskiego i Przemysława Czarnka w sprawie obostrzeń rozpoczęła się chwilę po godzinie 12:30. Minister zdrowia przypomniał, że piąta fala pandemii "cechowała się szybkimi, dynamicznymi przyrostami zakażeń".



- Spodziewamy się więc, że najbardziej prawdopodobny jest analogiczny scenariusz spadków. One obecnie są rzędu powyżej 20 proc. - wyliczył.



Minister zdrowia: Zakażenia nie mają przełożenia na dynamiczny wzrost hospitalizacji

Zdaniem szefa MZ "luty będzie miesiącem, gdy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże". - Wtedy wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w marcu podejmiemy odważne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji lub wprowadzania łagodniejszych regulacji, abyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania - powiedział.



Niedzielski przyznał, że "często był pesymistą", ale w tej sytuacji "jest optymistą". - Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii. To bardzo odważna deklaracja, ale inne kraje, które przed Polską odczuły apogeum piątej fali, znoszą restrykcje - ogłosił.

Przyznał, że najważniejsza jest kontrola wydolności szpitalnictwa. - Zakażenia nie mają przełożenia na tak samo dynamiczne wzrosty hospitalizacji. Widzimy wyraźnie, że ich liczba jest stosunkowo mała, a wtorek był pierwszym dniem, gdy w skali ogólnopolskiej mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby pacjentów w szpitalach - przekazał.



Mniej łóżek covidowych w szpitalach. Niedzielski o szczegółach

Szef resortu zdrowia podkreślił, że przebiegi zakażenia koronawirusem są obecnie łagodniejsze. - Analizowaliśmy to pod kątem średniego czasu hospitalizacji. Obecnie spadł on do tygodnia, a podczas czwartej fali wynosił około 10 dni. Potwierdzają to sygnały od pracowników szpitali zakaźnych - podał.

Jak dodał, przedstawioną przez niego tezę potwierdza też zużycie tlenu w placówkach medycznych. - Spadek zapotrzebowania na tlen wynika także z tego, że terapie wysokoprzepływowe wymagające dużego zużycia tlenu są teraz mniej potrzebne - wyjaśnił.



Adam Niedzielski ogłosił też, że 5 tys. łóżek przeznaczonych obecnie do leczenia COVID-19 znów będzie służyć pacjentom z innymi chorobami.



Koniec kwarantanny przyjazdowej i u osób "z kontaktu"

Zmiany również w kwarantannach. - Likwidujemy instytucję tzw. kwarantanny z kontaktu. 10 lutego będziemy chcieli wysłać sms zdejmujący taką kwarantannę z osób na niej przebywających - powiedział szef MZ.



Ponadto od 11 lutego zniesiona zostaje kwarantanna przyjazdowa, a od 15 lutego izolacja chorego na COVID-19 będzie trwała siedem dni. Kolejna poprawka obecnych zasad to naliczanie kwarantanny dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny. Ta zmiana wejdzie w życie od 15 lutego.

Niedzielski nie wyklucza końca noszenia maseczek. Rekomendacja pozostanie

Dziennikarze zapytali Niedzielskiego o jego wypowiedź dla środowego "Faktu". Nie wykluczył w niej, że w marcu zniknie obowiązek noszenia maseczek np. w sklepach czy transporcie zbiorowym.



- Stosunkowo szybkie schodzenie z liczby zakażeń - powtarzam, że to prognoza - pozwoli na luzowanie obostrzeń, m.in. dotyczących maseczek. W pewnej perspektywie takie decyzje będą podejmowane, ale rekomendacja zasłaniania nosa i ust będzie formułowana zawsze, abyśmy zaczęli oswajać możliwość życia z covidem w tle - odpowiedział.



Obecny na konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że o tydzień wcześniej - czyli od 21 lutego - wróci nauka stacjonarna dla wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- To definitywny koniec zdalnych lekcji. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego dzieci będą mogły się spokojnie uczyć. Wbrew intencjom opozycji i pismom podpisanym przez 600 tys. osób, inspirowanych przez opozycję, do nauki stacjonarnej wróciliśmy w czerwcu zeszłego roku i kontynuowaliśmy ją od września do Bożego Narodzenia - przypomniał Czarnek.