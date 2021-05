69-latek z węgierskiego miasta Szombathely przy granicy z Austrią otrzymał sześć dawek szczepionki firmy Pfizer/BioNTech naraz. Mężczyzna trafił, do szpitala na obserwację. To kolejny przypadek przedawkowania szczepionki przeciw COVID-19.

Zdjęcie Szczepionki firmy Pfizer; zdj. ilustracyjne /Steve Russell /Getty Images

Zaszczepiony zwielokrotnioną dawką mężczyzna nie miał poważniejszych objawów - poinformował portal komitatu (województwa) Vas.

69-letni Laszlo Szakacs został zaszczepiony 7 maja. - Okazało się, że chyba za dużo dostałem, bo gdy przyszła kolej następnych osób zapisanych na ten preparat, to już nie było szczepionki - powiedział portalowi. W jednej ampułce szczepionki Pfizera jest sześć dawek.

Kiedy Szakacs wrócił do domu, zadzwonił do niego lekarz, że musi wrócić, bo wstrzyknięto mu za dużo szczepionki. Dostał skierowanie na ostry dyżur.

"W szpitalu potraktowano mój przypadek z humorem"

Szakacs twierdzi, że nie miał poważniejszych objawów: przez kilka godzin miał temperaturę 37 stopni, a ciśnienie do 180, ale to drugie mogło wynikać jego zdaniem ze stresującej sytuacji. - Musiałem spędzić noc w szpitalu. Nie dali mi żadnych lekarstw i następnego dnia wypuścili do domu - powiedział.

Po wyjściu ze szpitala mężczyzna czuł, jak to określił, napięcie w głowie, ale zapewnił: "Teraz czuję się dobrze. Już pracuję". - W szpitalu potraktowano mój przypadek z humorem. Zażartowano, że teraz jestem chroniony na cztery-pięć lat" - relacjonował.

Szakacs powiedział, że lekarz przed podaniem preparatu wyjawił mu, iż po raz pierwszy wstrzykuje szczepionkę Pfizera. Zdaniem mężczyzny zapewne dlatego doszło do pomyłki.

Kolejna taka pomyłka

Do podobnego zdarzenia doszło we Włoszech, gdzie młoda kobieta z Toskanii omyłkowo została zaszczepiona czterema dawkami preparatu firmy Pfizer/BioNTech. Początkowo informowano, że podano jej sześć dawek naraz.



Personel medyczny natychmiast zorientował się, że się pomylił i zatrzymał 23-letnią kobietę na obserwacji. Nie stwierdzono u niej poważnych skutków ubocznych przedawkowania szczepionki i została wypisana do domu.

Po kilku dniach okazało się, że młoda Włoszka pije 7 litrów wody na dobę i dalej jest odwodniona. Lekarze i eksperci mają odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właśnie skutek czterech dawek. Kobieta jest badana.