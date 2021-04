Izrael jako pierwszy kraj na świecie ogłosił sukces w walce z pandemią. Na wyrost? Niekoniecznie. Jak wynika z podawanych codziennie informacji, od marca notowany jest tam spadek zakażeń.

Zdjęcie Szczepienia w Izraelu /HAZEM BADER /AFP

Izraelska kampania szczepień rozpoczęła się w imponującym tempie. Ponad 10 proc. populacji otrzymało pierwszą dawkę w okresie krótszym niż dwa tygodnie. Dla porównania, Stanom Zjednoczonym zajęło to 57 dni, a Wielkiej Brytanii - 45.

W Unii Europejskiej po ponad trzech miesiącach szczepień zaledwie 13,4 proc. dorosłych otrzymało pierwszą dawkę.

W Izraelu wolniejsze tempo szczepień zanotowano wśród mniejszości arabskiej. Jest ono wynikiem lat dyskryminacji i typowego dla tej grupy braku zaufania do żydowskich władz. Choć zaledwie jedna piąta obywateli to Arabowie, to stanowią oni ponad 30 proc. osób niezaszczepionych.

Szczepienia dla wszystkich osób powyżej 16. roku życia

W kraju tym używa się prawie wyłącznie szczepionki Pfizer-BioNTech i szczepi wszystkie osoby powyżej 16. roku życia, w tym ozdrowieńców i kobiety w ciąży. Ministerstwo zdrowia ogłosiło też, że zacznie szczepić młodzież w wieku 12-15 lat, kiedy zatwierdzą to amerykańskie i europejskie organy regulacyjne. Ostatnie wyniki badań wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w tej grupie wiekowej.

Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało 836 tys. Izraelczyków. Zmarło 6309 osób. Pod koniec stycznia w odnotowywano tam najwyższą na świecie liczbę nowych infekcji i najwyższą umieralność w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Sytuacja zmieniła się pod koniec marca, kiedy liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Izraelu spadła do najniższego poziomu od czerwca 2020 r. i zgodnie z zapowiedziami premiera wydaje się, że Izrael jest na dobrej drodze, by pokonać pandemię.

Zaszczepiona ponad połowa społeczeństwa

W liczącym 9,3 mln mieszkańców kraju pełną dawkę szczepionki przyjęło niemal 5 mln obywateli, co daje 54,7 proc. zaszczepionej populacji.

Jaki jest dzisiaj efekt? Od początku marca Izrael notuje ciągły spadek liczby nowych przypadków. Drugiego marca zarejestrowano tam 5260 zachorowań. Wczoraj (13 kwietnia) zachorowało 176 osób. Średnia zakażeń z ostatnich siedmiu dni wynosi 202 przypadki.



Dzięki systemowi tzw. zielonej przepustki - wydanego przez ministerstwo zdrowia zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki lub przebyciu zakażenia koronawirusem - w marcu ponownie otworzono hotele, siłownie czy teatry. Jedynie z tym dokumentem można usiąść wewnątrz restauracji, wziąć udział w koncercie czy udać się na zajęcia na uczelni wyższej lub do wybranych domów modlitwy.



