Polityk SPD domagał się ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu.

Ważne jest, "abyśmy ustanowili powszechny obowiązek szczepień" - powiedział. Scholz wzywa do "ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu". "Jako poseł do parlamentu w każdym razie się na to zgodzę, aby to było jasne" - pisze "Spiegel"

Rząd federalny i rządy krajów związkowych dyskutują we wtorek na temat sytuacji pandemicznej. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i silną w Niemczech czwartą falą pandemii COVID-19, coraz głośniejsze stają się w RFN wezwania polityków do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w walce z pandemią.

