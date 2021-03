- Wiemy z badań, że ponad 50 proc. przypadków zakażeń to wariant brytyjski, który jest znacznie bardziej zaraźliwy i taki, który prowadzi do większej liczby zgonów. Dlatego dziś ważne, żebyśmy jak najszerzej prowadzili akcję szczepień - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /PAP

- Od kilku, kilkunastu dni pojawiają się wątpliwości dotyczące szczepionki AstraZeneca. Dlatego tak ważny jest dzisiejszy komunikat EMA , która mówi, że to bezpieczny preparat - zaznaczył premier. Morawiecki przekazał, że obecnie Polska ma w magazynach więcej dawek tej szczepionki w porównaniu do opracowanego wcześniej planu szczepień. - Zachęcam wszystkich uprawnionych do zaszczepienia preparatem AstraZeneca - dodał.



Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w szpitalu tymczasowym w hali EXPO w Krakowie.

Szef rządu wezwał Polaków, by przestrzegali obostrzeń. - Od tego zależy, jak spędzimy święta i co będzie po nich - powiedział.



Także pełnomocnik rządu ds. szczepień minister Michał Dworczyk skomentował decyzję Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepionki AstraZeneca. "Komitet ekspercki EMA jednoznacznie potwierdza, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna. Preparat nie ma związku ze zwiększeniem liczby przypadków zakrzepowych. Wnioski naukowe są jasne" - napisał na Twitterze.

Po tym, jak kolejne kraje wstrzymywały podawanie preparatu brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca, z punktów szczepień w Polsce zaczęły płynąć sygnały, że uprawnieni pacjenci nie stawiają się na planowany zastrzyk. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w krakowskim szpitalu MSWiA. - Nie planujemy dalszych zamówień, bo musimy zużyć te, które posiadamy. W ostatnich dniach ok. jednej trzeciej zarejestrowanych pacjentów nie zgłasza się na szczepienia bez wcześniejszego informowania o tym - powiedział w środę tamtejszy dyrektor do spraw lecznictwa dr Krzysztof Czarnobilski.



Ponad 27 tys. nowych zakażeń

Epidemia COVID-19 w Polsce nabiera rozpędu. Z najnowszych danych dobowych Ministerstwa Zdrowia wynika, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 27 278 osób, a zmarło 356 chorych z COVID-19.

Tydzień temu (11 marca) resort informował o 21 045 nowych przypadkach i 375 zgonach, przy 73,3 tys. badań wykrywających SARS-CoV-2. Dwa tygodnie temu (4 marca) o 15 250 zakażeniach i 289 zgonach, przy 62,9 tys. wykonanych testach.

Chorzy z COVID-19 zajmują obecnie 21 858 łóżek, a 2190 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.. Liczba hospitalizacji z dnia na dzień dynamicznie rośnie. Tylko od wczoraj do szpitali trafiło 347 zakażonych koronawirusem.



Zdjęcie Grafika - paszporty szczepień / INTERIA.PL