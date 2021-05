Lekarze potwierdzili indyjski wariant koronawirusa u polskiego dyplomaty ewakuowanego tydzień temu z Indii - ustalił Polsat News. Ciężko chory mężczyzna został przewieziony do szpitala w ubiegłą niedzielę. Trafił tam razem z ciężarną żoną i czworgiem dzieci.

Reklama

Zdjęcie Dyplomata został przewieziony z Indii do Polski w ubiegłą niedzielę /Polsat News /

W ubiegłą niedzielę do Polski przyleciał specjalny samolot, którym z Indii ewakuowany został ciężko chory na COVID-19 pierwszy sekretarz ambasady RP w New Delhi. Wraz z nim przyleciała chora ciężarna żona oraz czworo dzieci. - Jest przytomny, w pełnym kontakcie. Przewieziono go do szpitala zakaźnego w Warszawie - powiedział wówczas wiceszef szpitala MSWiA, który przyjął żonę dyplomaty.



Reklama

Całą operację skoordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Według Centrum była ona skomplikowana ze względu na presję czasu oraz liczbę instytucji zaangażowanych w ewakuację.

Polsat News dowiedział się w niedzielę, że u dyplomaty potwierdzono zakażenie indyjskim wariantem koronawirusa.

Zmarła zakonnica

Służby wojewody śląskiego potwierdziły oficjalnie w sobotę, że w szpitalu zmarła jedna z zakażonych koronawirusem sióstr zakonnych ze zgromadzenia Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty, która posługiwała w Katowicach. Trwa badanie, czy zgromadzeniu panuje indyjska mutacja wirusa.

Badania potwierdziły łącznie 17 przypadków zakażenia koronawirusem w katowickim zgromadzeniu i 10 bezdomnych osób, którymi opiekowały się zakonnice. Nadal nie wiadomo, czy są to zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa. Badania w tym kierunku prowadzi Państwowy Zakład Higieny.

- Zakonnice i ich podopieczni przebywający w domu w Katowicach są pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych, została tam skierowana policja, która pilnuje, by nikt niepowołany nie wszedł do środka ani nie wyszedł. Kiedy otrzymamy wyniki badanych próbek, zostaną podjęte dalsze decyzje - wyjaśniła Kucharzewska.