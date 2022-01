Adam Niedzielski: Przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów na COVID-19

- Przekroczyliśmy barierę 100 tysięcy zgonów covidowych od początku pandemii - przekazał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, odnotowano 11 400 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza niewielki, sięgający 2-3 proc. spadek w skali tygodnia. Niedzielski mówił też m.in. o scenariuszach przewidujących do 300 tysięcy dziennych infekcji, jak i "katastrofie" w ochronie zdrowia, którą byłaby konieczność przeznaczenia bazy 60 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / Reporter