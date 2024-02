Wybory samorządowe 2024. Czym zajmują się wybierane organy?

Nie licząc miast na prawach powiatów, w zdecydowanej większości lokali wyborczych obywatele dostaną od komisji cztery karty do głosowania . Każda z nich będzie zawierała nazwiska kandydatów do różnych organów władzy samorządowej, a te różnią się zakresem swoich kompetencji, przywilejów i obowiązków. Czym zajmują się przedstawiciele każdego z nich?

Rada gminy (ew. rada miejska) to organ stanowiący i kontrolujący dla danej jednostki administracyjnej. W zależności od wielkości samorządu liczba członków takiej rady może się różnić. Sesje odbywają się w zależności od potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Do kompetencji rad gminnych i miejskich należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, wybór i odwoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu gminy, decydowanie o zarobkach urzędników (np. wójta), decyzje dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, różnych programów gospodarczych, a także głosowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Sejmik województwa to podobnie jak rada gminy organ stanowiący i kontrolujący, z tym że na poziomie wojewódzkim. Sejmik jest odpowiedzialny za politykę regionalną. W zakresie jego kompetencji leżą decyzje dotyczące różnych obiektów i instytucji wojewódzkich, np. dróg, szpitali, czy linii kolejowych. Analogicznie do rady gminy sejmik wojewódzki uchwala budżet dla tej struktury samorządowej (w tym zakres różnych dotacji), a także wieloletnie strategie rozwoju dla danego regionu i różne akty prawa miejscowego.

Obowiązki rady powiatu we wspomnianych wcześniej miastach na prawach powiatu przejmuje rada danego miasta – można więc bezpiecznie zakładać, że ich kompetencje co do zasady są zbieżne. Tak jest w istocie, a tworzenie oddzielnego paragrafu w praktyce pokrywałoby się z treścią dwóch powyższych, z tym że poszczególne kwestie odnosiłyby się do szczebla powiatowego. Dokładny zakres kompetencji tego organu można znaleźć w rządowym serwisie jednostek samorządu terytorialnego pod tym adresem.