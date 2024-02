Wybory samorządowe 2024. Kiedy odbywa się głosowanie?

W obu przypadkach lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyjątkiem mogą być jedynie okręgi wyznaczone na terenie szpitali lub zakładów karnych, gdzie komisja może zamknąć głosowanie o 18, o ile wszyscy uprawnieni do głosowania oddali już swoje głosy.

Wybory samorządowe 2024. Jak wyglądają karty do głosowania?

Na ten moment nie są jeszcze dostępne do wglądu wzory kart do głosowania w najbliższych wyborach. Wynika to z prostej przyczyny – termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie upływa 4 marca o godz. 16:00. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów można zgłaszać przez kolejne 10 dni (do 14 marca).