- Panie Januszu - kto jak kto, ale że pan uległ tej pisowskiej propagandzie? - zareagował Rafał Trzaskowski. W dalszej części Janusz Korwin-Mikke skorzystał do riposty.

- Osobiście oglądałem pańskie wystąpienie w Buenos Aires, że jak pan dojdzie do władzy to zrealizujecie cały ten weganizm. Pan po prostu jest komunistą. Chcę, żeby ludzie jedli to, co chcą - powiedził prawicowy polityk do wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Reklama

Podczas debaty Janusz Korwin-Mikke kilkukrotnie zwracał się w ten sposób do obecnego włodarza stolicy. Tak było w segmencie transport, w którym były lider KORWiN postulował zbudowanie estakady "dwupoziomowej, trzypasmowej" nad ul. Marszałkowską.

Stefa Czystego Transportu poróżniła kandydatów na prezydenta Warszawy

Kandydatów na prezydenta Warszawy poróżniła także wizja polityki zdrowotnej, edukacyjnej, a także Stefa Czystego Transportu.

- Pan prezydent (Rafał Trzaskowski bardzo lubi mówić o ekologii, a za jego prezydentury rozpisano przetarg na śmieci, które jeździły do Legnicy (...). Złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie SCT. Ta uchwała została przyjęta nielegalnie. Trzeba zakończyć wojnę z kierowcami, zwężanie ulic, palikowanie ulic, 30 proc. kierowców w godzinach szczytu to osoby szukające miejsca do zaparkowania - powiedział Przemysław Wipler.

Z kolei Magdalena Biejat zapowiedziała zwiększenie wydatków na komunikację miejską.

- Mając kartę miejską mieszkańcy będą mieli zapewniony wygodny, tani, szybki i wolny od korków transport - powiedziała wicemarszałek Senatu. Polityk kładła nacisk na rozbudowę metra oraz poszerzenia sieci tramwajowej. Reklama

Tobiasz Bocheński (PiS) podobnie jak jego przemówcy domagał się odkorkowania miasta i lepszego planowania remontów. - Odrzucimy Strefę Czystego Transportu w wydaniu Rafała Trzaskowskiego - powiedział były wojewoda mazowiecki.

Budowa CPK. Co dalej z lotniskiem na Okęciu?

W części pytań autorskich pojawiła się kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz dalszej wizji portu na Okęciu oraz w Modlinie.

Magdalena Biejat oceniła, że "prezydent Warszawy nie może abdykować z tej debaty", zaś Janusz Korwin-Mikke wskazał, że "niestety decyzje w tej sprawie podejmie państwo a nie Warszawa".

- Ja jestem zwolennikiem lotniska na Okęciu - powiedział Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent stolicy wyliczał, że na rozbudowę tego portu wydano 4 mld złotych, a w tym czasie "PiS wydawał setki milionów złotych na pilnowanie łąki".

- Jeśli zapadnie decyzja o budowie CPK to (prawdopodobnie) Okęcie zostanie zlikwidowane. Te tereny należą do skarbu państwa, a więc to będzie decyzja rządu - dodał Trzaskowski.

Przemysław Wipler zapewnił o "budowie najlepszej dzielnicy w całej Europie" na terenie portu lotniczego im. F. Chopina, którą "zaprojektują zagraniczni planiści". Z kolei Romuald Starosielec domagał się zmiany lokalizacji budowy CPK. Reklama

- Na wschód od Warszawy jest duży poligon wojskowy, to że on tam jest to nieporozumienie. Na 10 proc. tej powierzchni można budować lotnisko, a resztę sprzedać albo wydzierżawić - powiedział.

Ostatni w tej rundzie Tobiasz Bocheński zapewnił, że CPK to "wielka szansa rozwojowa".

Wybory samorządowe. Pierwsze takie spotkanie kandydatów na prezydenta Warszawy

Debata Warszawska w TVP Info była jedyną okazją w tej kampanii wyborczej do bezpośredniego starcia wszystkich kandydatów na prezydenta Warszawy.

Wcześniej Rafał Trzaskowski nie stawił się na żadnej dyskusji z rywalami w wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe. Lista kandydatów startujących na prezydenta Warszawy

O urząd prezydenta stolicy walczą: ubiegający się o reelekcję Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Magdalena Biejat (Lewica), Tobiasz Bocheński (PiS), Przemysław Wipler (Konfederacja), Janusz Korwin Mikke (Komitet Bezpartyjni) oraz Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski).

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W jakich godzina będzie można zagłosować? Czas trwania wyborów przewidziano na godziny od 7 do 21.

Jeżeli w I turze kandydaci, których Polacy będą wybierać na stanowiska prezydentów, burmistrzów i wójtów, nie otrzymają ponad połowy głosów, konieczna będzie II tura wyborów. Odbędzie się ona 21 kwietnia 2024 roku. Reklama

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!