KO rusza do wyborczego boju. Donald Tusk wskazał cel

- Rafale, panie prezydencie, drogi przyjacielu. Nic nam by się nie udało, gdyby nie twoja wielka robota i w Warszawie, i wtedy, kiedy stanąłeś, wydawało się, sam w pojedynku z przemożną siłą rządzących i pokazałeś, jak się walczy - zwrócił się na początku swojego wystąpienia Donald Tusk do prezydenta Warszawy.

Premier podał, że Trzaskowski jest przykładem tego, jak być skutecznym, kiedy się "głęboko wierzy w to, że dobro może wygrywać ze złem". - Ty dałeś ludziom tę nadzieję, nam udało się to później pociągnąć, ale jesteśmy ciągle na początku tej drogi. Ta droga się nigdy nie kończy - stwierdził Tusk.

Później zaznaczył, że jest jego dłużnikiem, ponieważ to on dał nadzieję Polkom i Polakom, że można bardzo twardo stać przy swoich wartościach, przeciwstawić się osobom, co zagrażają tym wartością, a jednocześnie być wciąż otwartym na przyszłość. - Twoja prezydentura pokazuje, że nie ma konfliktu między tymi dwoma postawami - bycie zdecydowanym, twardość, gdy widzisz zło i walczysz z nim, a jednocześnie gotowość do współpracy, szukanie wspólnego języka ze wszystkimi ludźmi - mówił.

Donald Tusk: To jest wojna o wszystko

Premier odniósł się także do wojen toczonych nie tylko za polską granicą, ale na różnych płaszczyznach władzy. Stwierdził, że w Polsce, jak i wielu krajach Europy, toczy się walka między przyzwoitością a korupcją, czy między prawem a bezprawiem. Odnosząc się bezpośrednio do wojny w Ukrainie podał, że agresja ze strony Rosji stwarza zagrożenie nie tylko dla świata, ale także dla przyszłości standardów.

- To nie jest wojna między Rosją, a Ukrainą, to jest wojna, która odbywa się z różną intensywnością na całym świecie - powiedział i dodał, że 15 października KO pokazało, że tej wojny nie "trzeba przegrać, co więcej trzeba ją wygrać". - To jest wojna o wszystko - podkreślił.

Zaapelował do wszystkich obywateli, aby byli bardzo zmobilizowani do tego, by "cień przemocy, konfrontacji, wojny, nie zawisł na stałe nad naszą ojczyzną". Podał, że to właśnie samorząd jest takim miejscem, gdzie może odbywać się pojednanie. Oznajmił, że KO chce wygrać wybory, by zakończyć wojny na różnych poziomach - szczególnie te pomiędzy rządem centralnym a samorządem. - Jesteśmy tego gwarantami - zaznaczył.

- Idziemy po zwycięstwo, aby oddać władzę ludziom. To nie jest slogan, to jest cel tych wyborów - podał.

Donald Tusk: Nie możecie zejść z tej drogi nawet na milimetr

Zaapelował do zebranych na sali by byli "rycerzami dobrej mocy", bo są odpowiedzialni za losy państwa i Europy. - Nie ulegajcie złym pokusom. Oni zepsuli państwo, zepsuli te standardy, nie wchodźcie te koleiny za żadne skarby świata - mówił.

- Ludzie nie oczekują od nas cudów. Będą wyrozumiali, pod warunkiem, że będą widzieli, że od rana do wieczora jesteście po tej dobrej stronie, jesteście dla nich. Błędy mogą się zdarzyć, nikt nie jest idealny, ale nie możecie zejść nawet na milimetr z tej drogi, która prowadzi do jasnej strony - powiedział.

Rafał Trzaskowski: Musimy wygrać, by zakończyć erę populizmu

Na samym początku swojego przemówienia Rafał Trzaskowski podziękował, że będzie mógł znów powalczyć, "by Warszawa zmieniała się na lepsze". Stwierdził, że "pierwszą rundą" były wybory 15 października, a wybory samorządowe to kolejna runda.

- Musimy wygrać wybory samorządowe, w każdym regionie, w większości miast, miasteczek i na polskiej wsi, by zakończyć erę populizmu, by zakończyć erę PiS-u - stwierdził.

Stwierdził, że byli rządzący psuli "wszystko czego dotknęli" i zależało im tylko na posadach i pieniądzach. - Dlatego, jeżeli wygramy w każdym regionie, to PiS zacznie się kończyć, bo wpadną w jeszcze większą panikę i rozpocznie się proces jeszcze głębszej dezintegracji. To istotne, nie tylko dlatego, by zakończyć erę populizmu, ale by rozpocząć budowę wspólnoty, budowy na tych najważniejszych wartościach. To nie są puste słowa, to dla nas najważniejsze - mówił. Podkreślił, że wygrana w wyborach samorządowych jest niezwykle ważna, bo to w samorządach podejmuje się decyzje najbliżej obywateli. Następnie podał przykłady współprac i inicjatyw jakie podejmuje Warszawa.

- Na tym polega samorząd, że decyzje podejmowane są w otwartych konkursach, że pomagamy wszystkim. PiS tak nie rozumie rzeczywistości, że często mówi "wygrał ktoś jakiś konkurs", oni wszyscy myślą, że ja podejmuję te decyzje spod palca, bo oni dają tylko swoim, nie są w stanie zrozumieć, że w samorządzie dajemy wszystkim, że dajemy pieniądze tym, którzy najlepiej realizują zadania, które powinny zostać zrealizowane - powiedział Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski o zielonej transformacji: Ludzie najbardziej nie lubią hipokryzji

Mówił, że Warszawa wyznacza trendy, z których mogą korzystać potem inne samorządy, podał przykład darmowych żłobków, które powstały w Warszawie. - Dzięki samorządom przekuwamy różne idee na coś bardzo konkretnego - w kwestii żłobków, in vitro, równości płac. Rząd robi dokładnie to samo. Dzisiaj jest szansa, że tego typu programy będą programami powszechnymi - przekonywał Trzaskowski.

Powiedział, że najważniejsze w samorządach to wspólna dyskusja i stawianie człowieka w centrum - Każda zmiana powinna być wydyskutowana wraz z obywatelami. (...) Każda reforma musi być skonsultowana - zaznaczał.

Przyznał, że zielona transformacja, która dotknęła rolników była źle przygotowana. - Tego czego ludzie najbardziej nie lubią to hipokryzja. Z jednej strony się śrubuje standardy, z drugiej wpuszcza towary z Ukrainy bez żadnej kontroli. To jest test na to, czego obywatele najbardziej nie lubią, nie znoszą hipokryzji, braku wiarygodności - mówił.

- Każdy z was ma tutaj rolę do odegrania. To jest test na naszą mobilizację - dodał.

Wybory samorządowe 2024. Konwencja Koalicji Obywatelskiej

W sobotę 17 stycznia o godzinie 11:30 rozpoczęła się konwencja samorządowa Koalicji Obywatelskiej. Politycy zebrali się w Warszawie na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Terminalu Kultury Gocław. Podczas spotkania głos zabrał m.in. premier Polski Donald Tusk, który jako lider partii ma brać czynny udział w spotkaniach dotyczących wyborów samorządowych. Według przekazów, premier w czasie kampanii będzie jeździć "z miasta do miasta". Na konwencji przemawiał również obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk ma być także twarzą nadchodzącej kampanii z ramienia KO.

Pod koniec stycznia Koalicja Obywatelska zapowiedziała samodzielny strat w wyborach i złożyła wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Wcześniej mówiono, że do wyborów samorządowych w 2024 roku KO pójdzie w sojuszu z Lewicą. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją Lewica wystawi własnych kandydatów. Jako swoją kandydatkę na fotel prezydenta Warszawy, partia wystawiła wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat.

***



