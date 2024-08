Kandydatka na prezydenta demokratów zdobywa coraz większe poparcie. Według najnowszego sondażu dla The New York Times/Siena College Kamala Harris prowadzi z Donaldem Trumpem w Arizonie (50 do 45 proc.) i Karolinie Północnej (49 do 47 proc). Te stany, podobnie jak Nevada i Georgia są kluczowe w wyborach i mogą zdecydować o ich wynikach.