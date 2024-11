Kamala Harris wyprzedza Donalda Trupa o 3 pkt proc. w stanie Iowa, postrzeganym jako bastion republikanów - wynika z najnowszego sondażu. Trump zarówno w 2016, jak i 2020 roku cieszył się w tym regionie największym poparciem. To silny i pozytywny sygnał dla Harris - przekonują eksperci. We wrześniu w przeprowadzonym w Iowa sondażu to Trump miał 4 pkt proc. przewagi.