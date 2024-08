Wybory w USA. Zeznania Roberta F. Kennedy Jr.

Zapytany, czy zamierza wrócić do Nowego Jorku zeznał, że nie ma "fizycznego związku" z nowojorskim adresem i spał w sypialni w Katonah tylko raz od czasu jej wynajęcia, ale powiedział, że zamierza wrócić do tego miasta , gdy jego żona, aktorka Cheryl Hines, przejdzie na emeryturę.

Wybory prezydenckie w USA. Robert F. Kennedy Jr. nie może kandydować w stanie Nowy Jork

"Decyzja sądu z poniedziałku, jeśli zostanie podtrzymana, będzie oznaczać pierwszą porażkę Kennedy'ego w staraniach o pojawienie się na stanowych kartach do głosowania i może być sygnałem stawiającym pod wątpliwość rozpatrzenie jego wniosków złożonych w innych stanach, ponieważ jego sztab wyborczy wskazywał ten sam adres we wszystkich dokumentach wyborczych w całym kraju " - napisała Meryl Kornfield z "Washington Post".

Wybory prezydenckie USA 2024. Sąd zadecydował ws. Roberta F. Kennedy Jr.

W poniedziałek Demokraci przegrali w Północnej Karolinie odrębną sprawę, w której utrzymywali, że partia polityczna Kennedy'ego - powołana w Kalifornii, Delaware, na Hawajach i w Missisipi, jak w Karolinie Północnej o nazwie We the People ("My Naród" - red.) - nie powinna otrzymywać dostępu do kart do głosowania, ponieważ stanowiła ona dla Kennedy'ego narzędzie uniknięcia rygorystycznych wymogów dotyczących głosowania nałożonych na niezależnych kandydatów.