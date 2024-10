Mocne słowa Kamali Harris o Donaldzie Trumpie. "Tak, uważam tak"

Wybory w USA. Kamala Harris mocno o Donaldzie Trumpie

- Tak, uważam tak. Uważam też, że ludziom, którzy go znają najlepiej w tym temacie, powinno się zaufać. Spójrzmy na ich kariery. To są ludzie - z wyjątkiem (wiceprezydenta - red.) Mike'a Pence'a - którzy nie byli politykami. To są profesjonaliści, którzy służyli w najwyższych rolach w bezpieczeństwie narodowym - stwierdziła kandydatka demokratów.