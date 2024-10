Wybory USA 2024. Sondaż: Kamala Harris na prowadzeniu

Dwa inne ogólnokrajowe sondaże opublikowane we wtorek, na dwa tygodnie przed dniem wyborczym, pokazują podobnie zacięty obraz wyścigu do Białego Domu. Publikowane codziennie badanie TIPP Insights wskazuje we wtorek na remis 48-48 proc. (zmiana o 1 p.p. na korzyść Harris w stosunku do poniedziałku i o 2 p.p. w stosunku do niedzieli), zaś w sondażu Morning Consult Harris prowadzi różnicą 4 p.p., 50-46 proc. (bez zmian w stosunku do analogicznego badania tydzień wcześniej).