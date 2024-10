Kamala Harris odcina się od Joe Bidena. "Nie jestem dumna"

Kamala Harris udzielił wywiadu Fox News. "Nie jestem dumna"

Podczas półgodzinnej rozmowy w stacji sprzyjającej Donaldowi Trumpowi Harris odpowiadała na pytania m.in. na temat imigracji, stanu mentalnego prezydenta Bidena i polityki zagranicznej. Często starała się unikać odpowiedzi wprost na pytania dociekliwego dziennikarza Bretta Baiera, który przerywał jej. Odnosząc się do przypadków zabójstw młodych kobiet przez nielegalnych imigrantów, Harris podkreśliła, że jest jej przykro. Jednocześnie oskarżyła Donalda Trumpa o to, że storpedował ponadpartyjny projekt restrykcji na granicy i nie chce rozwiązać problemu imigracji, lecz wykorzystuje go w kampanii.

Harris, pytana z kolei o sprawność umysłową prezydenta Bidena, oznajmiła, że urzędujący prezydent ma odpowiedni osąd sytuacji i doświadczenie, by podejmować ważne decyzje. Dodała jednak, że to nie Biden startuje w wyborach i zaznaczyła, że wyborcy powinni być zaalarmowani stanem "niezrównoważonego" - jej zdaniem - Trumpa .

Wybory w USA. Kamala Harris ostro o Donaldzie Trumpie

Odpowiadając na pytanie o swoją poprzednią wypowiedź o tym, że uznaje Iran za największego przeciwnika Ameryki, Harris powiedziała, że podtrzymuje swoje "niezachwiane" zobowiązanie do zapewnienia, by Izrael był w stanie się obronić przed atakiem Iranu i jego wspólników. Oskarżyła też Trumpa o to, że przyczynił się do niestabilności w regionie, wycofując się z umowy atomowej z Iranem.