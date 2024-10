Melania Trump zaszkodzi mężowi? Odważna deklaracja

- Dlaczego ktokolwiek inny niż sama kobieta miałby mieć prawo do decydowania o tym, co robi ze swoim ciałem? Podstawowe prawo kobiety do wolności osobistej, do jej własnego życia, daje jej prawo do przerwania ciąży, jeśli sobie tego życzy - stwierdziła. Jak dodała "ograniczanie prawa kobiety do wyboru, czy chce przerwać niechcianą ciążę, jest tym samym, co odmawianie jej kontroli nad własnym ciałem. To przekonanie towarzyszyło mi przez całe dorosłe życie".

