Jak informuje agencja, powołując się na źródła z Białego Domu, Joe Biden miał dochodzić do decyzji o rezygnacji analizując przez dwa dni ostatnie sondaże oraz argumenty polityków i ekspertów na temat jego kandydatury w zbliżających się wyborach. Większość badań wykazywała jednak, że obecny prezydent nie ma szans na wygraną.

Wybory prezydenckie w USA 2024. Joe Biden ogłosił decyzję

- Do końca wahał się z podjęciem decyzji, ale kiedy już zapadła, zaczął działać od razu - powiedział jeden z bliskich współpracowników Bidena.

O swojej decyzji poinformował na portalu X. "Uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju jest ustąpienie i skupienie się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków prezydenta do końca mojej kadencji " - podkreślił Biden.

Prezydent USA podziękował wiceprezydent Kamali Harris oraz wszystkim, którzy ciężko pracowali na to, aby doszło do jego reelekcji. Wyraził też uznanie dla Amerykanów za to, że "pokładali w nim wiarę i nadzieję".