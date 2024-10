Gabe Sterling z biura sekretarza stanu Georgia przekazał w mediach społecznościowych, że we wtorek oddano 328 tysięcy głosów w ramach procedury "early voting" , urzędnik określił tę liczbę mianem rekordu. Przed czterema laty do urn zdecydowało się pójść ponad dwa razy mniej obywateli "pomarańczowego stanu" (136 tysięcy), jednak już wtedy ten wynik zapisał się w historii regionu.

Wybory prezydenckie w USA. Georgia głosuje po przejściu huraganu Helene

Część obywateli Georgii dochodzi do siebie po niedawnym huraganie Helene , który częściowo spustoszył południowo-wschodnie stany USA. Według urzędników nie wpłynie to na głosowanie korespondencyjne, a karty są dostarczane przez pocztę zgodnie z planem.

- Do tej pory nieco ponad 250 tys. wyborców zwróciło się o pakiety do głosowania korespondencyjnego. Być może w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch liczba ta wzrośnie do 300 tysięcy. Według nas około 5-6 proc. mieszkańców Georgii wybierze ten sposób oddawania głosów - powiedział we wtorek republikański sekretarz stanu Brad Raffensperger.