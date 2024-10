Elektorat coraz bardziej się kurczy. Minimalne różnice w USA

Według ogłoszonego w czwartek przez dziennik "Wall Street Journal" badania opinii publicznej Donald Trump wyprzedza Kamalę Harris o 2 proc. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w dniach 19-22 października wśród 1500 zarejestrowanych wyborców, kandydat Republikanów prowadzi w stosunku 47 do 45 proc.

Mieści się to w granicach błędu statystycznego wynoszącego 2,5 punktu procentowego. Wynik ten oznacza niewielką zmianę na korzyść Trumpa od czasu sondażu przeprowadzonego przez dziennik w sierpniu. Wskazywał on wówczas na przewagę Harris 47-45 proc.

Wybory prezydenckie w USA. Elektorat jest "niestabilny"

Zdaniem 29 proc. ankietowanych sytuacja finansowa nie zmieni się bez względu na to, kto zostanie wybrany" - podkreśla CNBC.

Jak dodaje CNBC, w siedmiu tzw. wahających stanach : Arizonie, Georgii, Michigan, Nevadzie, Karolinie Północnej, Pensylwanii i Wisconsin, Trump prowadzi 48 do 47 proc. przy 4-procentowym marginesie błędu.

Z kolei opublikowany w czwartek sondaż Tipp’s Tracking Poll (21 do 23 października) przynosi wygraną kandydatce demokratów w stosunku 50 do 47 proc. z marginesem błędu 2,8 proc. Organizatorzy tego badania zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 10 dni wyniki ankiet wahały się w granicach 3 proc., co zdaniem komentatorów świadczy o "niestabilności elektoratu".