Robert Lewandowski w mediach społecznościowych podał dalej nagranie, na którym można usłyszeć, jak szef PO Donald Tusk krytycznie wypowiada się na temat rządu i mediów publicznych. Sprawa wywołała poruszenie w sieci, a teraz do zamieszania odniósł się polskich piłkarz. Jak przekazał, było to "totalnie przypadkowe", a odpowiadać za to ma jego córka.