- Wszędzie Polacy mają bardzo podobne i bardzo konkretne marzenia (...). Te 100 konkretów na 100 dni to są ich pragnienia, ich nadzieje, ich postulaty . Mieli odwagę dopominać się rzeczy konkretnych - powiedział lider PO. - To nie są wielkie ideologie, wielkie pretensje. Ludzie w Polsce chcą żyć godnie, chcą żyć normalnie - przekonywał.

Donald Tusk przedstawił 100 konkretów KO na 100 dni rządów

- Weźmy ten konkret, który jest pozytywną rewolucją podatkową. Mówimy o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ludzie tak myślą, co to znaczy dla mnie. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza: w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego. A ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek w o wiele mniejszej skali - zapewnił.