Potężna kolejka we Wrocławiu. Głosowanie skończyło się w środku nocy

Ostatni wyborcy na wrocławskim Jagodnie głosowali ok. godz. 3 nad ranem - to absolutny rekord tych wyborów parlamentarnych. Do oddania głosu ustawiła się długa kolejka przede wszystkim młodych osób. Zgromadzeni zapewniali, że będą czekać dopóki zagłosują. - Ta komisja pracuje bardzo powoli - komentował sprawę przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego.