Do wyborów europejskich 2024 zostało niewiele czasu. Do urn pójdziemy 9 czerwca. Prezentujemy kandydatów z okręgu nr 8, który obejmuje województwo lubelskie.

Wybory europejskie 2024. Okręg nr 8 - kto kandyduje?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jaki jest obszar okręgu nr 8?

W nadchodzących wyborach do PE okręg nr 8 obejmuje województwo lubelskie z Okręgową Komisją Wyborczą w Lublinie . OKW Lublin wykonuje zadania komisji rejonowej dla Lublina oraz powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego.

Wybory do PE 2024. Jak sprawdzić, do jakiego okręgu wyborczego należę?

Na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego Polska została podzielona na 13 okręgów wyborczych. W każdym z nich zostały już powołane okręgowe komisje wyborcze. To właśnie do nich, na podstawie miejsca zamieszkania, przypisywani są obywatele.