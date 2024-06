Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Petycje od obywateli

Podstawą prawną jest w tym wypadku artykuł 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na mocy tego przepisu każdy obywatel państwa członkowskiego UE ma prawo do złożenia petycji indywidualnie lub we współpracy z innymi osobami .

Wybory europejskie 2024. Jak zwrócić się z petycją do Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski oferuje obywatelom UE dwie główne metody złożenia petycji. Pierwsza z nich polega na przesłaniu pisma pocztą na adres European Parliament, Chair of the Committee on Petitions, c/o PETI Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIUM. Chociaż nie istnieje formalny wzór petycji, konieczne jest, aby dokument zawierał imię, nazwisko, obywatelstwo oraz wskazywał miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Ważnym wymogiem jest również ręczny podpis. Petycje mogą być napisane w dowolnym języku urzędowym państwa członkowskiego UE.