Media palestyńskie informują o znacznych zniszczeniach. Jak podają, samoloty izraelskie metodycznie równały z ziemią jeden rejon po drugim. Pod gruzami zawalonych budynków znajdują się ludzie. Zniszczony miał zostać m. in. dom należący do ojca Mohammeda Deifa , dowódcy zbrojnego ramienia Hamasu. Brat Deifa i inni członkowie rodziny mieli ponieść śmierć.

Wojna w Izraelu. Rośnie liczba ofiar

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy opublikowało dane, według których dotychczas w Strefie zginęło co najmniej 900 osób a 4600 zostało rannych.

Liczba izraelskich ofiar śmiertelnych ataku Hamasu przekroczyła 1000 - poinformowały izraelskie media cytowane przez portal "The Times of Israel". Izraelski publiczny nadawca Kan twierdzi, że ofiar tych jest 1200. Większość to cywile zastrzeleni w domach, na ulicach lub na imprezach pod gołym niebem.