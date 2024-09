Izrael ska armia ogłosiła w niedzielę, że przeprowadziła nocne ataki w południowym Libanie na budynki wojskowe należące do islamistycznego ruchu Hezbollah , który sam przyznał się do wystrzelenia salwy rakiet na miasto w północnym Izraelu - informuje agencja AFP.

Wojna w Izraelu. Hezbollah pomścił dowódcę

To kolejna odsłona konfliktu między Izraelem na libańskim Hezbollah, który wcześniej - 25 sierpnia - rozpoczął atak na Izrael na dużą skalę. Była to odpowiedź na śmierć wysokiego rangą dowódcy wojskowego , który 30 lipca zginął w ataku na Bejrut.

W Izraelu wprowadzono wówczas stan wyjątkowy, a premier Benjamin Netanjahu zapowiedział stanowczą odpowiedź izraelskiego wojska. - Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, w celu obrony naszego kraju. Ktokolwiek skrzywdzi nas, my skrzywdzimy jego - oznajmił.