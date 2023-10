W niedzielę wieczorem czasu lokalnego kilkaset osób , protestujących przeciwko przylotowi samolotu z Tel-Awiwu, wdarło się na pas startowy i do terminalu lotniska w Machaczkale z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny.

Wcześniej w niedzielę media społecznościowe informowały, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela" z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niewpuszczeniem Żydów do miasta.