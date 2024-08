Atak Ukrainy na Rosję. Nowy czołg w rękach Ukraińców

"Bojownicy wydziału kontrwywiadu wojskowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i 80. Oddzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zdobyli w pobliżu Sudży nowy rosyjski czołg T-80BVM (...) Czołg w idealnym stanie, czekał w zasadzce na Ukraińców, ale jak się okazało, tylko po to, aby przejść na stronę dobra" - czytamy.

Według informacji podawanych przez Caplienkę, przechwycony T-80BVM został wyprodukowany w 2023 roku . Oznacza to, że pojawił się na froncie maksymalnie kilka miesięcy przed rozpoczęciem ukraińskiego ataku na obwód kurski.

Czołg T-80BVM to unowocześniona wersja maszyny produkowanej już w czasie Związku Radzieckiego. Sprzęt używany jest w trakcie wojny w Ukrainie przez obydwie strony konfliktu . Według informacji podawanych przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych do dziś rosyjska armia straciła 2/3 przedwojennej floty tych czołgów .

Choć rosyjska propaganda ochoczo przedstawia maszynę jako wyjątkowo skuteczną, to eksperci krytykują sprzęt m.in. za duże zużycie paliwa, niewielką siłę ognia i wysoki koszt produkcji. Czołgi rodziny T-80 mają w sobie także wiele wad konstrukcyjnych.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski sprzęt w rękach ukraińskich żołnierzy

Przejęcie czołgu T-80BVM to kolejny tego typu incydent w ostatnich tygodniach walk. Kilkadziesiąt dni wcześniej ukraiński kanał TSN uzyskał informację o zdobyciu przez ukraińskich wojskowych tzw. "czołgu żółwiego". Był to wówczas pierwszy tego typu przypadek w trakcie wojny.

- Zebraliśmy się zgodnie z rozkazem, mieliśmy za zadanie najpierw go (czołg - red.) zniszczyć, ale okazało się, że go zajmiemy. Nim dotarliśmy na miejsce, oddział zmechanizowany już uciekł, pozostała tylko piechota - zwiad. Ukryli się w czołgu. Podeszliśmy do niego od drugiej strony i jeden z nich przez przypadek wydostał się na zewnątrz. Przestraszyli się i poprosili, żeby nie strzelać, że chcą się poddać - relacjonował jeden z wojskowych biorących udział w akcji.