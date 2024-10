Willa Putina zrównana z ziemią. Prezydent Rosji przestał latać do Soczi

Rosja. Rezydencja Putina w Soczi zburzona. Boi się ataków?

Teraz Władimir Putin przyjmuje swoich gości w pałacu, który znajduje się nieopodal. Rosyjski przywódca spotkał się tam 6 marca tego roku z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Grossim. Od tamtej pory Putin nie pojawiał się w Soczi . "Według źródła Projektu obawia się on ataku ukraińskich bezzałogowców " - dodano.

"Putin złamał nawet wieloletnią tradycję przyjazdu do Soczi na urodziny Aliny Kabajewy - gimnastyczki artystycznej - które kobieta obchodzi w maju. Ponadto prezydent Rosji znaczną część wiosny i jesieni spędzał właśnie nad Morzem Czarnym.

Rosja. Putin obawia się o swoje życie. Przestał latać do Soczi

Z kolei pojawiające się doniesienia o obawach Putina o swoje życie, przez co zrezygnował z podróżowania nad Morze Czarne, miała potwierdzić również osoba zaznajomiona z dyktatorem.

Jednak to niejedyna zmiana, jaką ze względów bezpieczeństwa wprowadził rosyjski prezydent. Samoloty, którymi lata Władimir Putin zaczęły wyłączać swoje transpondery podczas rejsów. Podkreślono, że do odbywania podróży korzysta on z jednostek Rossija. Jeszcze zanim rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, ale i na jej początku, lot tych maszyn można było śledzić na Flightradarze24.