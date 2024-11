W wielką akcję zaangażowano dowództwo sił specjalnych oraz kontrwywiadu Ukrainy . Doszło również do współdziałania z głównodowodzącym armii gen. Ołeksandrem Syrskim .

Wojna na Ukrainie. Rosja miała szpiega. Akcja SBU

W działaniach szpiegowskich "kret" skutecznie wykorzystywał swoją pozycję . Jako podpułkownik miał dostęp do informacji o zaplanowanych szlakach przemieszczania się żołnierzy oraz ich uzbrojeniu.

Co istotne, mężczyzna przez miesiące pozostawał w "uśpieniu" . Został zwerbowany jeszcze przed rosyjską agresją w lutym 2022 roku, ale dostał zadanie dopiero wiosną 2024 roku. Moskwa chciała za jego pośrednictwem dowiedzieć się o planach Kijowa na tyłach wroga.

Ukraina-Rosja. Szpieg w rękach służb. Pracował dla GRU

Sukces akcji ukraińskich służb to efekt długotrwałej i stopniowej pracy kontrwywiadowczej .

Podczas przeszukania u podpułkownika znaleziono sprzęt do łączności, telefon czy urządzenie do przechowywania informacji. Mężczyzna przebywa w areszcie. Postawiono mu zarzut zdrady stanu, za co grozi dożywocie oraz konfiskata mienia.