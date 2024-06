Z informacji wynika, że do ataku miało dojść w rejonie Biełgorodu , a ucierpiało w nim "rosyjskie centrum dowodzenia" .

To potwierdza wcześniejsze doniesienia. Lokalni mieszkańcy twierdzili, że w graniczącym z Ukrainą obwodzie słychać wybuchy . Według nich do eksplozji doszło w rosyjskim składzie amunicji .

Rosja: Ukraina chwali się "bezpośrednim trafieniem". To pierwszy taki przypadek

Brytyjczycy zaznaczają, że nie wiadomo, jakiej dokładnie amunicji użyto do ataku, ani czy była to broń zachodnia. Według telewizji jest to pierwszy przypadek wystrzelenia pocisku z powietrza na cel na terytorium Rosji.